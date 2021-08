Man in Voorschoten opgepakt voor dreigende filmpjes richting jeugdzorginstelling

Wie is Jean Paul Mallant, de nieuwe cultuurbe­wa­ker van ADO? ‘Ik moet als olie tussen de partijen fungeren’

14:03 In de overnamesoap van ADO staan er veel neuzen een andere kant op. Sinds kort is daar Jean Paul Mallant, die als olie moet fungeren tussen alle eilandjes in de top van ADO Den Haag. Hij is namens het Haags Supporters Collectief sinds afgelopen vrijdag nauw betrokken bij de overnameperikelen. Met welke partijen heeft Mallant contact? Maar nog belangrijker: wie is deze cultuurbewaker eigenlijk?