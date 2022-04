Man intimideert kinderen in Agorapark in Voorburg: ‘Is mijn kind er nog wel veilig?’

In app-groepen en ook op facebookpagina’s van ouders die in de buurt van het Agorapark in Voorburg wonen is onrust ontstaan na berichten over een man die interesse in kinderen lijkt te hebben. Het zou gaan om een blanke man die in een wit bestelbusje rijdt en kinderen probeert te verleiden met chocolade.