Man die zijn vrouw Julia in stukken sneed, moet naar Pieter Baan Centrum

De 41-jarige Rus Andrei K. stond vanmorgen voor het eerst voor de rechter nadat hij in januari zijn 30-jarige Russische vrouw Julia in hun huis in de Neptunusstraat in Den Haag in stukken had gesneden en haar als vermist had opgegeven. De rechtbank bepaalde tijdens de pro-formazitting dat de verdachte psychiatrisch moet worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum.