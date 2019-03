Man komt vast te zitten onder auto na aanrijding op Soestdijkseplein

Met een kleine krik hebben omstanders de auto een stukje omhoog gehaald in afwachting van de brandweer. De brandweer kon hierna het slachtoffer bevrijden uit de benarde situatie. De man is hierna in de ambulance gecontroleerd en vervoerd naar het ziekenhuis.



De politie had het Soestdijkseplein tijdelijk afgesloten voor verkeer. De politie is een onderzoek gestart.



