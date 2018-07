Man krijgt TBS na hete bakolie in gezicht logé

De verdachte woonde in een aanleunwoning bij een zorginstelling bij de Uithof in Den Haag. Begin januari zou hij de logé, na een hele nacht doorzakken, bakolie in het gezicht gegooid hebben. Die kwam uit een koekenpan waarin de verdachte kip bakte. Het slachtoffer lag al op bed. Daarna zou Winston C. de man ook in de bovenarm gestoken hebben, waardoor de woning onder het bloed kwam te zitten.

Zelfverdediging

De man bekende tijdens de zitting twee weken geleden het gooien met de olie. Hij zou met het mes gestoken hebben uit zelfverdediging. De man heeft een stevig strafblad omdat hij zijn wijk vaak overlast veroorzaakt. Volgens het OM was de man met de gewelddadige aanval op zijn gast een grens overgegaan, en moet hij een gedwongen psychiatrische behandeling ondergaan. De rechtbank is het daarmee eens. ,,Het zou onverantwoord zijn als u onbehandeld terugkeert in de maatschappij'', zei de rechter vandaag tijdens de uitspraak tegen Winston C.



Het slachtoffer in deze zaak, de logé, zou een ongenode gast zijn geweest in de aanleunwoning van Winston C. Volgens C. werd hij aangevallen door de logé, en verdedigde hij zich alleen maar. De rechtbank heeft het verweer verworpen.



Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Den Haag en omstreken? Schrijf je hier gratis in!