Man loopt verwondingen aan hoofd op bij steekpartij

Vrees dat megadrukke Noordweg vergeten wordt: ‘Pak deze weg nu eens volledig aan’

7 juni De Noordweg tussen Wateringen en Den Haag is druk. Heel druk, met auto’s vooral. En dat wordt alleen maar erger als er over een paar jaar in Wateringen-noord zevenhonderd huizen bij komen. En ook Den Haag bouwt stevig door, net over de grens. De Noordweg is bovendien ernstig gedateerd, dus nu is de uitgelezen kans om die aan te pakken, stellen bewoners. ,,Er staat elke dag een file voor de deur.”