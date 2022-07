Man mee naar politiebureau na melding steekpartij in Laurierstraat

Figuranten gezocht voor nieuwe speelfilm die wordt opgenomen in Den Haag

Fans van het witte doek opgelet! Wie altijd al een rolletje heeft willen spelen in een film, kan zich nu aanmelden. Voor de nieuwe Nederlandse speelfilm Only You zoeken ze nog figuranten. Het liefdesverhaal met Egbert-Jan Weeber en Claire Bender in de hoofdrollen wordt opgenomen in Den Haag.

