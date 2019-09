Man meldt zich bij politie voor poging 12.000 euro te pinnen met gestolen creditcard

In het opsporingsprogramma werden gisteren beelden getoond van twee verdachten die met een gestolen creditcard probeerden om 12.000 euro op te nemen. De creditcard was gestolen bij een inbraak in de nacht van 8 op 9 mei in een woning van een 68-jarige vrouw in de Breitnerlaan in Den Haag. De daglimiet van de kaart was 2000 euro, waardoor het de dieven niet lukte om zoveel geld op te nemen. De politie laat weten nog op zoek te zijn naar de andere verdachte.