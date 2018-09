Man met 25.000 euro op hoofd nog levend op Curaçao

Vanwege een vermeende ripdeal kwam er op het hoofd van een Zoetermeerder een prijs van 25.000 euro te staan. Tot nog toe lijkt hij de dans te ontspringen, en zit hij, vermoedt vriend en vijand, levend en wel in Curacao, zo bleek vandaag in de rechtbank.

Ook de officier van justitie wil de man graag spreken en is naar hem op zoek. Hij zou meer duidelijkheid kunnen geven over wat er op 2 mei dit jaar is voorgevallen op de hoek van de Franklinstraat en Newtonstraat in Den Haag. Buurtbewoners werden opgeschrikt door schoten en zagen daarna dat een man een auto in werd getrokken. De man op wie geschoten werd, sloeg op de vlucht.

Volgens het OM zijn drie Marokkaanse broers uit Den Haag verantwoordelijk voor de schietpartij en de ontvoering. Een wraakactie na een ripdeal van een partij hasj. De twee slachtoffers zouden hierbij betrokken zijn geweest.

De derde figuur die hierbij betrokken was, is degene die de broers volgens de officier van justitie ‘echt’ moesten hebben. Hij is ook de persoon waar de aanklager graag vragen aan wil stellen, maar inmiddels op Curaçao zou zitten vanwege de prijs op zijn hoofd.

Maar volgens de drie broers en hun advocaten zitten zij absoluut niet achter het incident vlakbij boksvereniging Haagse Directe. Zo zegt een broer dat hij destijds in Marokko bij zijn zieke vader op bezoek was.

Anonieme tip

Het bewijs dat het Openbaar Ministerie aanlevert rammelt volgens hen aan alle kanten. Er kwam een anonieme tip binnen die aan de telefoon de broers als schuldige aanwees. ,,Zo lust ik er nog wel een paar’’, zei Dennis Vlielander, de advocaat die de oudste van de drie broers bijstaat.

Ook de manier waarop de foto van een broer aan het ontvoerde slachtoffer is getoond, deugt volgens de strafpleiters niet. Hem is slechts een foto van een broer getoond. Gangbaar is de methode dat een serie foto’s wordt getoond, waarvan een de verdachte is. Des te opvallender omdat hij eerst een signalement van zijn ontvoerders opgaf die voor geen van de drie kloppen, maar daags na de ontvoering wel wist om wie het zou gaan. ,,Jullie hebben het hier gewoon verprutst’’, zei advocaat Irma Groenendijk tegen de aanklager.

Daar staat tegenover dat het OM hun beweringen wil controleren, maar vervolgens op een muur van zwijgers stuit.