Man met ‘autopech’ rolt Haagse ouderen op slinkse wijze

Medewerker OM Den Haag vast in Duitsland

10:45 Een medewerker van het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag is vorige maand in Duitsland aangehouden op verdenking van een strafbaar feit. De medewerker zit daar in voorarrest en is voorlopig geschorst, zo meldt het OM vandaag.