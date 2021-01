Man met mes in hand schreeuwt uit raam naar omstanders, hulpdiensten rukken massaal uit

Gaan flyerende beleggers hun boekje te buiten?

23 januari Een huis kopen is een behoorlijke opgave met deze oververhitte woningmarkt. Beleggers gaan dan ook ver om een nieuw pand aan hun portefeuille toe te voegen. Met flyers in de brievenbus proberen ze huiseigenaren te verleiden hun woning onderhands te verkopen. Mag dat zomaar? We gaan op zoek naar het antwoord in de rubriek Vraag bij het nieuws.