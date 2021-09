Man met steekwapen overvalt Albert Heijn aan Steijnlaan

Agenten hebben na de overval nog in de omgeving gezocht naar de dader, maar deze werd niet meer aangetroffen. ,,De verdachte is een donkergetinte man van rond de 20 jaar, met een slank postuur en 1.80 meter lang. Hij droeg een zwart trainingspak en zwarte sportschoenen. Over zijn trainingspak droeg hij een glimmende dunne jas in een donkere kleur.” Hij had een capuchon over zijn hoofd getrokken met een opvallend witte rand. Tijdens de overval droeg de man een mondmasker.



De politie is op zoek naar de dader en roept getuigen op om zich te melden.