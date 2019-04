‘Man mishandeld en verkracht in eigen woning’

De officier van justitie liet vandaag een foto van de mishandelde man zien. ,,Die foto’s liegen er niet om. Hij is bont en blauw geslagen. Hij stond met zijn rug naar de verdachte toen hij plotseling klappen kreeg.” De mishandeling wordt door het Openbaar Ministerie als poging doodslag ten laste gelegd aan K..



Zijn advocaat vond dat echter te zwaar aangezet. Nergens in het dossier zag hij bewijs dat er met een voorwerp was geslagen of wat voor ding dat dan had moeten zijn. ,,Er zouden wel klappen zijn uitgedeeld, maar dat zou K. alleen met zijn vuisten hebben gedaan en dan is poging doodslag niet waarschijnlijk”, aldus de advocaat.



Volgens de officier van justitie staat wel degelijk in het dossier dat er een fietspomp met een gebroken voet was gevonden met daarop bloedsporen. Ook wordt nog onderzoek gedaan op een afgebroken leuning van een bureaustoel. Daarnaast wordt nog een rapport gevraagd van een psycholoog en psychiater over K..