Man mishandelt mensen en steekt omstander neer na verkeersruzie

De verkeersruzie ontstond op 16 april rond 16.30 uur op de kruising van de Fruitweg en de Troelstrakade tussen een automobilist en een fietser. Wat er precies voor de ruzie was voorgevallen, is nog onduidelijk, maar het bleek wel de aanleiding voor de man op de fiets om volledig te flippen.



De man ging op de automobiliste af en gaf haar direct een aantal vuistslagen in het gezicht. Daardoor liep zij een kneuzing aan haar hoofd op. Omstanders konden de man weghalen van de auto. Maar hij bleef maar schreeuwen en riep dat hij een mes bij zich had.



Op dat moment besloot een omstander de agressieve man te filmen. Die was het daar niet mee eens en viel de filmer aan. Ook hem gaf hij een aantal harde vuistslagen. Bovendien spuugde hij hem in zijn gezicht . De filmer hield een paar krassen en wondjes in zijn nek over aan de mishandeling.



De verdachte sprong na deze twee vechtincidenten op de fiets en reed richting de Melis Stokelaan. Een derde betrokkene wilde hem niet laten gaan en zette een achtervolging in op zijn scooter. Daarop werd hij door de verdachte vastgepakt en gestoken met een scherp voorwerp in zijn borst. Daarvoor is hij behandeld in een ziekenhuis.