Man mishandelt vrouw en kind op straat in Moerwijk: ‘Hij wachtte ze op met hamer in tas’

Toen de Moerwijkse naar buiten was gerend om de vrouw en het kind te hulp te schieten, zag ze dat een andere attente buur had ingegrepen. Een bewoner was, nog in blote bast, erop afgerend en kon de agressieve man in bedwang brengen. De toegesnelde agenten konden de man daarna inrekenen en meenemen.

Bloed

Wat het motief van de man was, is voor Ligtvoet niet duidelijk. ,,De man en vrouw heb ik nog niet eerder gezien. Het jongetje, ik schat van een jaar of acht, heb ik wel vaker gezien op het speelveldje hier. Een heerlijk bijdehand ventje die denk ik helaas wel al veel heeft meegemaakt.” De Haagse zegt dat het de afgelopen twee weken onrustig in haar buurt is. Zo werd er al twee keer geprobeerd om een auto in brand te steken. ,,Zo gooide een man benzine over een dure Mercedes vlak voor mijn deur. Gelukkig waren er toen ook oplettende buren die de man snel konden wegjagen.”