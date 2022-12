Man mogelijk vanwege geaardheid mishandeld op straat: politie zoekt vier verdachten

Met video BMW rijdt tuin in van nietsver­moe­den­de bewoners die liggen te slapen

Op de Dorpskade in Wateringen, ter hoogte van zwembad de Waterman, is in de nacht van vrijdag op zaterdag, een auto in een tuin van een woning terecht gekomen. De automobilist raakte vermoedelijk de macht over het stuur kwijt.

