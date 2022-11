Man neemt met gestolen bankpas paar duizend euro op van Haags administratiekantoor

Begin augustus werd ingebroken bij een bedrijfspand aan de Platinaweg in Den Haag. Op het terrein zijn veel bedrijven gevestigd, waaronder een administratiekantoor. Je komt het pand echter niet zomaar binnen. Daar is een zogenoemde druppelsleutel voor nodig, zowel voor de hoofdingang als voor het openen van de inpandige deuren. Het is de politie een raadsel hoe de dieven zijn binnengekomen, maar de deur naar het administratiekantoor was opengebroken.

Onduidelijk

Mensen die meer informatie hebben of de man die in het casino geld opneemt herkennen, wordt verzocht contact te leggen met de politie. Dat kan via telefoonnummer 0800-6070 of anoniem: 0800-7000. Overigens is onduidelijk of hij ook bij de daadwerkelijke inbraak in het bedrijfspand betrokken was.