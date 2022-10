Man neemt verkeerde afslag en belandt op snelweg met deelscooter

OM: sterker bewijs tegen man van liefdeskop­pel om geruchtma­ken­de roofmoord op oude Haagse dame

Het dna-bewijs tegen Paul O. lijkt in hoger beroep in een geruchtmakende roofmoord nog sterker geworden. Dat bleek maandag in het Haagse paleis van justitie. Samen met zijn partner zou hij een 85-jarige keurige Haagse dame in elkaar hebben geslagen, beroofd en gedood. Maar er is nog steeds niets wat zijn vriendin Najma op de ‘plaats delict’ plaatst.

17 oktober