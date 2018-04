Man neergeschoten in shishalounge Laan van Meerdervoort

De schietpartij was binnen in een shishalounge op de hoek van de Tasmanstaat/Laan van Meerdervoort. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd en ligt daar zondagochtend nog steeds.



De politie is met man en macht op zoek naar de dader. ,,We denken dat het om één dader gaat, maar we sluiten niet uit dat er meerdere schutters zijn betrokken bij het incident'', aldus een politiewoordvoerder. Er zijn getuigen meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.



In de omgeving zocht de politie vannacht naar aanwijzingen. Een deel van de Laan werd afgezet.