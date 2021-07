Man neergestoken bij café Triple B, verdachten spoorloos

reageer Actief voor de Haagse Stadspar­tij en tegelijker­tijd lid van een andere partij: is dat een probleem?

8 juli Als Bij1 zich komend voorjaar in de gemeenteraadsverkiezingen mengt, zorgt dat voor een bijzondere positie van Fatima Faid. Ze is lijsttrekker voor de Haagse Stadspartij en zette zich vier maanden geleden nog in om Sylvana Simons van Bij1 naar de Tweede Kamer te helpen.