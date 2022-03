Man neergestoken bij overval op restaurant in Haagse wijk Bezuidenhout, één verdachte aangehouden

Vijf mannen plegen gewelddadi­ge woningover­val in Schilders­wijk, 62-jarige man blijft gewond achter

De politie is op zoek naar vijf mannen die vrijdag 18 maart een gewelddadige woningoverval hebben gepleegd in de Schilderswijk in Den Haag. Het slachtoffer is bij de overval door de mannen mishandeld.

