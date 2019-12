Man neergestoken in auto in Den Haag, dader op de vlucht

Video Nacht vol branden en vernielin­gen in Den Haag en Delft: Zes auto's gaan in vlammen op

13:49 De brandweer in de Haagse regio heeft een drukke nacht gehad met het blussen van vele branden. In Delft werden drie auto's in brand gestoken, in Den Haag twee en in Zoetermeer stond een aanhanger in vuur en vlam. Daarnaast werden wederom weer veel ondergrondse containers in lichterlaaie gezet en andere vernielingen verricht.