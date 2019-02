Man neergestoken in centrum Den Haag

Op naar verkiezin­gen: ‘De Provincie is democra­tisch, de metropool­re­gio bepaald niet’

18:02 Kandidaten lopen langzaam warm voor de Provinciale Staten­verkie­zingen op 20 maart. De Statenleden in spe moeten vechten om aandacht, want de belang­stelling voor dit bestuurslichaam is op zijn zachtst gezegd lauw. Een portret van vier min of meer willekeurige kandi­daten uit de regio Haaglanden.