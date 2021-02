Man neergestoken in park Julialaantje in Rijswijk, met spoed naar het ziekenhuis gebracht

Je eigen potlood en kuchscher­men: Den Haag neemt maatrege­len voor Tweede Kamerver­kie­zin­gen

17 februari Op 17 maart is het weer zover: Nederland mag dan naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Door de coronapandemie gaat dat er anders uitzien dan normaal om het aantal besmettingen in toom te houden. De gemeente Den Haag is al druk bezig met strenge voorzorgsmaatregelen.