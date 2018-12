Man nóg eens mishandeld in ziekenhuis

Een en ander speelde zich af op 7 juni. De politie heeft inmiddels drie verdachten weten aan te houden. Via opsporingsprogramma Team West wordt nu een ultieme poging ondernomen om ook de laatste verdachte aan te houden.



Het 20-jarige slachtoffer was die dag als bezorger van een restaurant aan de slag op de Schalk Burgerstraat in Transvaal. Ineens kwam er een man uit een auto. Die rende naar hem toe een deelde een harde vuistslag uit. Het slachtoffer viel daardoor op de grond. Doordat de belager werd tegengehouden door omstanders, kon het slachtoffer wegkomen. De twee zouden elkaar overigens al kennen van een eerder akkefietje.



Omdat de 20-jarige toch wel last had van zijn hoofd, besloot hij even naar het ziekenhuis te gaan. Tijdens dit bezoek liep hij kort naar buiten om zijn werkgever op de hoogte te stellen van wat er was gebeurd. En daar was ineens weer de man die hem eerder die dag ook al had belaagd. Hij had drie mannen meegenomen. Met z’n allen renden ze achter het slachtoffer aan het ziekenhuis in.