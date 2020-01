Man op balkon zorgt voor onrust in Fahrenheitstraat, verdachte aangehouden

UPDATE Onderkoel­de Rijswijker die bewuste­loos in bosjes werd gevonden is weer aanspreek­baar

14:09 Wijkagenten hebben gisteravond een bewusteloze Rijswijker aangetroffen in de bosjes vlakbij de Tubasingel. De man bevond zich in een hulpeloze situatie en hij was flink onderkoeld geraakt. Het knipperende lampje van zijn fiets heeft mogelijk zijn leven gered.