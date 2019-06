Man op driewielmotor raakt zwaargewond bij aanrijding met bestelwagen op Hengelolaan

De bestelwagen en driewielmotor kwamen met elkaar in botsing op de kruising met de Maartendijkslaan. De driewieler kwam in de bosjes tot stilstand. De bestuurder kwam op het midden van de weg terecht. Het traumateam is uitgerukt om het slachtoffer te ondersteunen. De man is, na behandeling op straat, met spoed naar het ziekenhuis gebracht.