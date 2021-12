Man opgepakt door agenten in witte pakken bij station Moerwijk

De politie was met meerdere voertuigen uitgerukt en had een deel van de omgeving afgezet. Na enige tijd werd er een man in de boeien geslagen door agenten die witte pakken droegen. Waarom de man precies is aangehouden, is vooralsnog onduidelijk.



Tijdens de aanhouding was er even geen treinverkeer tussen Rijswijk en Den Haag HS op last van de politie.