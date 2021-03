Man opgepakt in Leidschendam die buiten liep met vuurwapen, meerdere aanhoudingen

Mandy van den Berg na bijna negen jaar terug bij ADO Den Haag: ‘De deur staat altijd voor haar open’

9:26 Bijna negen jaar nadat ze vertrok, keert Mandy van den Berg voor een eredivisieduel terug in het Cars Jeans Stadion. Dit keer niet in het shirt van ADO maar in dat van PSV. En dat hadden ze bij de Haagse club het liefst anders gezien, want de band tussen speelster en club is nog altijd hecht. ,,Met haar ervaring zou ze veel kunnen betekenen.”