Man opgepakt voor beroving en aanrijding, waarbij 76-jarige vrouw zwaargewond raakte

‘XXL penthouse’ in Den Haag voor 6 miljoen in de verkoop: 110m2 dakterras, privébios­coop en fitness

Het miljoenenlandhuis is al enige tijd in aanbouw, maar kopers kunnen zich nog aanmelden voor het duurste penthouse van Den Haag. Voor zo'n zes miljoen euro krijg je bijna 500m2 oppervlak met vier slaapkamers, vier badkamers, een fitnessruimte, bioscoop en twee terrassen van zo'n 110m2. Op dit moment is het luxueuze appartement het grootste penthouse dat in de verkoop staat in de hofstad.