Man overlijdt na arrestatie op Rijswijkseplein

Lieve Rachel Ssst, zei mijn vader. Met Pasen waren alle kuikentjes dood

2 april Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (9) waarin hij haar vertelt over het Den Haag van toen. Deze week in de rubriek Lieve Rachel: de kuiketjes haalden Pasen niet. Eerst riep de stamgast in de Scala Bodega in de Wagenstraat tegen mijn vader dat hij zijn kind geen bier mocht laten drinken. Toen m’n vader hem uitlachte veegde de man me met een vlakke hand, met glazen en lege bierflesjes, van de bar.