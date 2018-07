Man overlijdt na steekpartij bij Hobbemaplein

De bloedende man werd gevonden in de buurt van de islamitische slagerij El Amal. Hij moest ter plekke behandeld worden, waarvoor de straat korte tijd was afgezet. Volgens calamiteitensite Regio15 vond het incident plaats in de slagerij. De man bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.



De dader werd een korte tijd na het incident aangehouden in de winkel, na even voortvluchtig te zijn geweest. De politie hoort momenteel getuigen en verhoort de verdachte.



