Man overlijdt na val van balkon in Vruchtenbuurt

Masterchef Duitsland komt filmen op bloedhete Schevening­se Pier

12:34 Masterchef Duitsland is neergestreken in Scheveningen. Morgen barst hier de kookstrijd los, met als extra uitdaging: de ongenadig brandende zon. ,,Gelukkig staat er altijd een zeebriesje in de badplaats.''