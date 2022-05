Man raakt gewond bij steekpartij op Loosduinseweg

Veehouder (64) moet cel in na nieuwe wanpraktij­ken: varken in stal at aan kadaver van jonge geit

De Haagse rechter is onverbiddelijk voor een 64-jarige veehouder uit Voorschoten die al eens was bestraft vanwege dierenleed en illegale slachtingen. Hij moet nu ruim een maand de cel in vanwege nieuwe wantoestanden. Een inspecteur zag dat in een stal een varken zat te kluiven aan het kadaver van een jonge geit.

