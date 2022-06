Man raakt gewond bij steekpartij, politie gaat op zoek naar verdachte maar zonder succes

Het slachtoffer is in de ambulance behandeld aan zijn verwondingen. Het is niet bekend hoe ernstig zijn verwondingen zijn. De oorzaak van de steekpartij is evenmin onduidelijk.

In de zoektocht naar de dader deed de hondenbrigade van de politie later in de nacht een instap in een woning aan de Kepplerstraat in Den Haag waar op dat moment meerdere mensen aanwezig waren. Nadat de identiteit van alle personen was vastgesteld bleek de vermoedelijke verdachte niet aanwezig te zijn. Hierop is de politie weer vertrokken.