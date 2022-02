Man raakt gewond na steekpartij voor zijn deur op straat

Even na middernacht kreeg de politie melding van een steekincident. Een buurtbewoner zag het gebeuren en belde 112. Het slachtoffer en zijn vrouw zouden eerder op de avond al naar bed zijn gegaan. Mogelijk is er daarna aangeklopt en is er iets voorgevallen waardoor de situatie escaleerde, meldt calamiteitenwebsite Regio 15 .

Tweede steekpartij

De politie doet onderzoek en heeft op meerdere plekken een deel van de straat afgezet met linten. Overigens was dit de tweede steekpartij in een tijdsbestek van nog geen 12 uur. Want ook woensdagmiddag was het raak in Den Haag. In de Sneeuwbalstraat raakte een vrouw gewond na een ruzie in de relationele sfeer. Ook die zaak heeft de politie in onderzoek.