Man rijdt onder invloed van drugs meerdere keren in op politieauto (nadat hij stopteken negeert)

Reiziger kan supersnel­le verbinding tussen Den Haag en Rotterdam voorlopig vergeten: ‘Bodem is te slap’

Trein gemist? Geen probleem, de volgende is er al over 7,5 minuut. Dat is het ambitieuze plan van ProRail met een grootschalig project voor 2024. Maar of het volledig gaat lukken is onzeker door het traject tussen Delft en Schiedam, zo blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer.

19 april