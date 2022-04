Man rijdt tegen boom, waarna zijn baard in brand vliegt: hij heeft nu een halve sik

Verdachten van dood Myron (17) houden kaken op elkaar over aanleiding van steekpar­tij

Acht (voormalige) verdachten van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Myron (17) in Den Haag houden de kaken stijf op elkaar. Ze willen niets vertellen over de aanleiding van de dodelijke steekpartij in mei 2021, die voortvloeide uit een ruzie tussen de drillrapgroepen SK6 en ZQ.

