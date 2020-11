Man rukt tas van schouder van vrouw (30) en rent weg

Hagenaar die vorig jaar man met vuurwapen in been zou hebben geschoten komt niet op vrije voeten

19 november De Hagenaar die op 16 april 2019 in de Beverweerdstraat een man met het automatisch vuurwapen AK-47 in zijn been zou hebben geschoten, komt niet op vrije voeten. Dat heeft de rechtbank woensdag bepaald. Volgens de advocaat is het bewijs tegen zijn ontkennende cliënt ‘flinterdun’, maar de rechter ging daar niet in mee.