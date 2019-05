Man slaat met baksteen in op zonnestudio aan Betje Wolffstraat

Column Zuidwest is verworden tot het tegenover­ge­stel­de van de wereld die Harrie Jekkers kende

6:05 Mijn buren luisteren elke nacht naar snoeiharde metal. Of ze het nu leuk vinden of niet. Geluidsoverlast is na hondenpoep de meest genoemde ergernis van Nederland, maar er zijn wijken waar het er heftiger aan toegaat dan enkel geluidsoverlast. Welkom in Den Haag Zuidwest.