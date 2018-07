Man steelt portemonnee uit taxi terwijl chauffeur er net uitstapt

Video Mysterie onthuld: Hier komt de 'breikle­ding' van Haagse Jantje vandaan

15:29 Het mysterie rond de gebreide kleding van Haagse Jantje is ontrafeld. Wat blijkt: het is een stunt van artiest Teun Wolters, wiens voorstelling vandaag voor het eerst in Den Haag op De Parade is te zien.