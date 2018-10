Man sticht brand in eigen woning in Den Haag

Wereldwij­de an­ti-tabakscon­fe­ren­tie mogelijk in Den Haag

6 oktober Den Haag wordt genoemd als een van de steden waar in 2020 mogelijk de negende conferentie tegen tabak van het World Health organisation (WHO)wordt gehouden. Vandaag is bekendgemaakt tijdens de sluitingsceremonie van de achtste conferentie in Genève dat de conferentie in Nederland zal plaatsvinden.