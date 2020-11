Man valt in gracht langs Pletterijkade, agenten trekken hem weer op het droge

Vos aangeval­len door kraaien op Schevening­se strand: ‘Hij was nat en zat heel zielig te zijn’

17 november Een vos die vanmorgen voor een vervroegde nieuwjaarsduik naar Scheveningen was gekomen, heeft zichzelf behoorlijk in de nesten gewerkt. De dierenambulance is het beestje te hulp geschoten. ,,Hij was nat en reageerde niet op zijn omgeving.”