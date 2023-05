Man valt van balkon en raakt zwaargewond als arrestatieteam woning binnenstormt

Haagse Prinsesse­gracht wordt toneel van de Red Bull Stalen Ros

De Prinsessegracht in Den Haag is in september het toneel van de eerste editie van Red Bull Stalen Ros. De veertig deelnemende duo’s, onder wie een tiental bekende Nederlanders, proberen een nat pak te voorkomen wanneer ze over een parcours boven het water fietsen.