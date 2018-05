Man van rode doosjes rozijnen was tot laatste zucht betrokken en actief

Hoe heeft het duikon­geluk kunnen gebeuren? 'Die jongens waren in topcondi­tie'

18:02 Wat ging er afgelopen zaterdag mis met twee geoefende duikers in het wrak van sleepschip Le Serpent in de Grevelingen bij Scharendijke in Zeeland. Dat vraagt de Zoetermeerse duikclub Dive Post zich af. Marineduikers troffen de twee duikers, leden van de Zoetermeerse club, levenloos aan op meer dan 20 meter diepte.