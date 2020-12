Man veroorzaakt overlast op station en wordt aangehouden

Liefde voor muziek hield Rob op de been: ‘Alle schoolkin­de­ren muziekles, daar droom ik van’

12:02 Rob Kramer is een Hagenees met een Delftsblauw hart. In de Residentie groeide hij op en maakte alles mee. Ook donkere tijden. Maar de liefde voor muziek hield hem op de been, bracht hem in 2013 naar Delft en bezorgde hem onlangs drie kruisjes als muziekleraar. ,,Passie. Daar gaat het om!”