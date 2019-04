Man verwondt zichzelf bij Iraanse ambassade

Vrouwen krijgen voorrang op straatnaam­bord­jes

11:09 De gemeente maakt ruim baan voor vrouwennamen in de stad. Nieuwe straten in Den Haag die naar personen worden vernoemd, krijgen bij voorkeur een vrouwelijke naamgever, schrijft wethouder Richard de Mos in antwoord op schriftelijke vragen van PvdA-raadslid Janneke Holman.