Man volgt aanwijzingen van navigatie netjes op en komt vast te zitten op tramspoor

VRAAG & ANTWOORD ‘Plakkerige knopjes in de auto, wat is daartegen te doen?’

6 december ,,De bedieningsknopjes in mijn auto worden plakkerig. Het is net alsof na een paar jaar de coating verdwijnt. Een doekje met schoon water of afwasmiddel helpt niet. Wat kun je eraan doen?” vraagt lezer Fokko Sijtsma.