Man zegt zijn vrouw te hebben gedood om dochter (4) te beschermen tegen mishandelingen

Het drama speelde zich af in oktober in een hoge flat boven de winkels aan de Vrederustlaan. Heel anoniem. Zonder dat iemand van de buren het in de gaten had. Zonder dat iemand uit de flat ook maar wist dat er problemen speelden in het huis. Zelfs bijna een week na de dood van de vrouw, wisten medeflatbewoners niet dat ze overleden was. Buren achter de eenvoudige blauwe voordeuren konden hun naam niet vertellen, wisten niet uit wat voor land het gezin afkomstig was. Alleen dat kindje hoorden ze regelmatig. Dat was het enige dat ze vertelden.