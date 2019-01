Man zet val voor muisje, krijgt medelijden en belt dierenambulance

Eeuwig Den Haag De strijd om Den Haag: De dood viel uit de lucht

18:19 Hagenaar Bernard Janssen was als hulpverlener ooggetuige van een van de heftigste gebeurtenissen in de geschiedenis: de strijd om Den Haag vanaf 10 mei 1940. Hij hield aantekeningen bij die zijn zoon jaren later bewerkte tot een boek: De dood uit de lucht.